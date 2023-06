Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp in urma ar fi rasunat mai multe focuri de arma pe Aeroportul Internațional Chișinau, susțin sursele PulsMedia.MD. Unul dintre cetațenii straini caruia nu i s-a permis intrarea in R.Moldova ar fi scos o arma și a efectuat mai multe impușcaturi in zona sterila de pe aeroport. Preliminar,…

- Doua acte cu indici de falsificare au fost depistate de polițiștii de frontiera la PTF Leușeni-Albița. Potrivit unui anunț al Poliției de Frontiera, ambele cazuri au fost inregistrate, joi, 29 iunie, transmite Știri.md. In primul caz, pentru traversarea frontierei de stat, la pista de control s-a prezentat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale NORD in comun cu Procuratura Briceni au acționat in baza informațiilor operative, iar in rezultat o cetațeanca a Ucrainei a fost reținuta in flagrant delict in zona de frontiera, pentru organizarea migrației ilegale. Femeia ar fi asigurat trecerea…

- Un accident a avut loc pe Dunare, in zona Chilia Veche. O nava a Garzii de Coasta a fost avariata de o barja ucraineana. Ambarcațiunea din Ucraina, aflata sub pavilion portughez era asistata de un impingator, iar la un moment dat echipajul barjei a pierdut controlul.

- Un incident naval s-a produs marți, in jurul orei 12, la kilometrul fluvial 45. O barja ucraineana a lovit un ponton al Politiei de Frontiera si un vas al Politiei de Frontiera. Un polițist roman a fost ranit.

- Un vas al Poliției Romane de Frontiera a fost scufundat de o barja din Ucraina pe brațul Chilia marți. Barja ucrainiana impinsa de un impingator sub pavilion Portugalia a fost scapata de sub control și a lovit atat pontonul de pasageri cat și pe cel al Poliției de Frontiera din Chilia Veche. Impactul…

- Autoturism in valoare de 200.000 de lei declarat furat de autoritațile din Franța, oprit din drumul spre Moldova la Radauți-Prut Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Radauți Prut au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca…

- Regimul de control comun la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița va fi activat in scurt timp. Acordul a fost aprobat de Camera Deputaților și Senatul Romaniei, iar potrivit oficialilor de la Chișinau, regimul „oprire unica” va fi activat pana la sarbatorile pascale. Atat șeful Poliției de…