Un plic cu 30.000 de euro a fost găsit într-un supermarket. Poliția caută posesorul banilor Un plic cu o suma mare de bani a fost gasit, joi seara, intr-un supermarket din Timisoara. Plicul ce conținea suma de 30.000 de euro a fost gasit de o angajata a magazinului dupa ce un client al magazinului a sesizat ca ii merge greu caruciorul de cumparaturi. Citește ediția de mai a revistei Unica. O gasești AICI. Un format nou, digital, accesibil gratuit din chioșcul online Ringier „Eram la dispecerat si ma uitam pe camerele de supraveghere, iar la un moment dat am vazut ca se intampla ceva la una dintre casele de marcat. Am mers acolo si am vazut ca un client nu poate sa impinga caruciorul,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

