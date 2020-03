Stiri pe aceeasi tema

- Cu un total de 20.059 de decese (din 337.632 de cazuri), Europa este continentul cel mai puternic afectat de pandemia de COVID-19, transmite Agerpres. Italia (9.134 de decese) si Spania (5.690 de decese) sunt cele mai afectate tari din lume si totalizeaza aproape trei sferturi din decesele…

- Grupul de Comunicare Strategica a prezentat situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (coronavirus) la nivel european și global. Pana la data de 20 martie 2020, au fost raportate 102.649 de cazuri in UE/SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate…

- Italia, cea mai afectata tara din Europa de noul coronavirus, a raportat o crestere accentuata a infectiilor, motiv pentru care guvernul de la Roma a luat masuri drastice si a extins carantina pe intreg teritoriul tarii. In sudul Italiei, zona ferita pana acum de imbolnaviri, oamenii stau cu spaima.

- Un roman care s-a intors din Italia la inceputul lui martie a fost plasat in autoizolare la domiciliu pentru 14 zile. Totusi, miercuri el a iesit pe strada, iar un vecin, care stia ca barbatul a venit recent din Italia, l-a luat la bataie.

- Nicola Zingaretti, presedintele Partidului Democrat (PD), aflat la guvernare in Italia impreuna cu Miscarea Cinci Stele (M5S), a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, devenind prima personalitate politica importanta din Europa care a fost diagnosticata cu

- Ministerul de Externe a anunțat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infecție cu virusul Covid-19. Acesta este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritaților, acesta are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la domiciliu, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Cat privește situația imbolnavirilor cu coronavirus la noi in țara, oficialul din MS a afirmat ca starea persoanelor confirmate cu acest virus este favorabila, menționand ca o singura persoana a trecut prin Terapie Intensiva. “In Romania au fost diagnosticate 6 cazuri de infecție cu coronavirus. La…

- Evolutia recenta a crizei provocate de extinderea Coronavirus (COVID-19) in Europa (Italia, Austria si mai nou Croatia) impune o atitudine proactiva din partea companiilor, care trebuie sa-si protejeze deopotriva angajatii si afacerea.