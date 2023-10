Stiri pe aceeasi tema

- tbi bank, una dintre cele mai importante banci de tip challenger din Europa de Sud-Est, care opereaza in Romania, Bulgaria, Grecia, Germania și Lituania, a primit din partea Moody’s Investors Service (Moody’s) un rating de investiții, respectiv Baa3, pentru riscul de contrapartida, și un rating Ba2/NP…

- Sectorul De Energie Verde – In Plin AvantAccelerarea țintelor de decarbonizare a sectorului energetic in Europa, a dus la o cerere crescuta in segmentul de construcție a unitaților de producere a energiei verzi, ceea ce face ca Romania sa aiba nevoie, pana la finalul deceniului, de 20,000…

- Academia Romana a transmis, miercuri, ca intentia Guvernului de a face reduceri de personal si de cheltuieli inclusiv in domeniul cercetarii stiintifice risca sa provoace "o criza fara precedent si fara iesire" in acest sector, cu efecte grave, conform Agerpres."Academia Romana considera ca masurile…

- Senatorul Daniel Zamfir (PSD) afirma ca a venit cu o propunere privind impozitarea sistemului bancar, prin care, cu cat ecartul e mai mare intre dobanzile pe care le dau la credite si cele la depozite, cu atat sa plateasca un impozit mai mare. El a mentionat ca bancile din Romania au profit triplu fata…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca daca PNL nu va susține pachetul de masuri fiscale și de reforma a statului iși va depune mandatul de premier, scrie G4Media. ”Daca liberalii nu ințeleg situația și ce e in joc, eu imi pun mandatul pe masa și mergem la alegeri. Am și eu rabdarea mea. Jocul e peste…

- „Romania și Europa comemoreaza, astazi, Holocaustul impotriva romilor – Samudaripen, inca o pagina neagra din istoria celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Datorita unor oameni inimoși care s-au aliat pentru a documenta și pentru a scoate la iveala crimele impotriva acestei comunitați și suferințele indurate…

- ”Nimeni nu mai vorbeste, in aceasta perioada, despre esecul PNRR. Reformele din PNRR, daca erau facute pana acum toate, ar fi insemnat o reducere de cheltuieli in primul rand, asta inseamna un deficit mai mic. (…) Nu ne mai uitam ca nu s-au facut reforme, nu mai vorbim de faptul ca nu s-a luat decat…

- 91% dintre secțiile de neonatologie nu sunt dotate pentru ingrijirea tuturor nou-nascuților. Potrivit statisticilor actuale, mortalitatea infantila in țara este de 5,6 la 1000, o rata aproape dubla fața de media europeana de 3,4 (conform Eurostat). Aceste cifre alarmante subliniaza o problema majora…