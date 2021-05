Stiri pe aceeasi tema

- Un oficiu poștal din Targu Mureș, zugravit și modernizat timp de trei luni, a fost inaugurat joi cu mare fast, potrivit publicației Mures.ro. La inaugurare a participat un sobor de preoți, șefi ai Poștei Romane intampinați cu covor roșu, sare și paine.Inaugurarea micului obiectiv a beneficiat inclusiv…

- Cei doi au furat peste o suta de de biciclete electrice din magazine din orasul Toulouse si din regiune, pe parcursul mai multor luni. Au fost arestati si pusi sub acuzare in Franta miercuri 7 aprilie. Cei doi hoti care locuiau intr-o tabara de romi de langa Toulouse si-au recunoscut faptele si au fost…

- Pe insula spaniola Tenerife, incapand din 2012 poți fi amendat daca nu respecți orele de plaja și nu te protejezi de razele nocive ale soarelui intre 13 și 15 dupa-amiaza. Amenda variaza intre 120 și 350 de euro, in funcție de antecedente. Exista? In Alaska, daca vorbești tare ești pasibil de amenda.…

- Autoritațile europene lucreaza la un proiect de directiva prin care angajatorii vor fi obligați sa respecte un nou drept al salariaților – cel de a fi inaccesibili in afara orelor de lucru, potrivit AvocatNet.ro. Salariații nu vor trebui sa raspunda la apeluri telefonice, la SMS-uri sau la e-mail-uri…

- Saptamana trecuta le-am cunoscut pe cele 5 coleguțe care au intrat la vot pe virginradio.ro. A fost o dimineața cu emoții mari pentru fiecare pentru ele, dar mai ales pentru cele aflate pe primele doua locuri, Mariana si Corina. Mariana a fost desemnata Coleguța coleguțelor, cu doar 9 voturi in plus…

- Vloggerul Selly a dat in weekend o petrecere pe malul lacului Snagov, care s-a incheiat cu amenzi pentru el, dar și pentru alți oameni care au participat la petrecere. Petrecerea a avut loc in weekend, iar in filmulețele distribuite chiar de Selly pe Instagram, la eveniment au participat in jur de 20…

- Un nou atac de tip phishing face victime printre utilizatorii platformei OLX care posteaza anunturi de vanzare. 18 persoane din Oradea au reclamat la Politie atfel de atacuri, in urma carora li s-au furat informatii privind conturile bancare. Un oradean a a postat pe contul sau de OLX un anunt de vanzare…