- Iancu Caracota, senator PNL, cere ministrului Agriculturii, Petre Daea, printr-un comunicat, sa inceapa masurile de preventie pentru pesta micilor rumegatoare, care afecteaza ovinele si caprinele, focare ale aceste boli fiind inregistrate in Bulgaria. https://evz.ro/o-noua-amenitare-pandeste-romania.html

- Autoritatile bulgare au terminat constructia gardului din sarma ghimpata menit sa opreasca raspandirea pestei porcine. Intins pe 133 de kilometri, gardul are menirea de a tine departe porcii mistreti de Bulgaria. Ministrul bulgar al agriculturii a explicat ca prezenta virusului pestei porcine la 50…

- Bulgaria a terminat gardul cu o lungime de 133 de kilometri de la granita cu Romania, in ideea de a preveni accesul animalelor migratorii infectate cu virusul Pestei Porcine Africane, a declarat marti un oficial bulgar, citat de portalul de stiri Novinite. Acest gard a fost construit in decurs de patru…

- Bulgaria a finalizat peste 101 kilometri din gardul de 133 de kilometri care este in prezent construit la granita cu Romania, in ideea de a preveni raspandirea virusului Pestei Porcine Africane de catre mistretii din Romania care trec in Bulgaria, a declarat joi ministrul adjunct al Agriculturii din…

- Nu exista antidot, nici vaccin si nu exista medicamente impotriva pestei porcine, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care precizeaza ca singura metoda este sacrificarea animalelor. Acesta subliniaza ca a fost izolat focarul pe granita cu Ucraina, dar fermierii romani au fost nevoiti sa ucida…

- Autoritatile bulgare au initiat procedurile pentru construirea unui gard la frontiera cu Romania, in scopul blocarii raspandirii pestei porcine africane, informeaza presa de la Sofia.Procedurile de pregatire a terenurilor pentru construirea gardului pe segmente ale frontierei Bulgariei cu Romania au…

- Sofia a inceput pregatirea unui teren la granita cu Romania unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili de raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), scrie publicatia The Sofia Globe, citata de Agerpres. Ministrul bulgar al Agriculturii, Roumen Porozhanov,…