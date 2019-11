Un nou teren sintetic la LPS Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- IN CRESTERE… Echipele de juniori ale Liceului cu Program Sportiv Vaslui s-au intors cu victorii de la Focsani, in etapa a XVI-a a Campionatului National de fotbal rezervat juniorilor sub 19 si sub 17 ani. Ambele formatii au marcat cate cinci goluri si au urcat in clasament. In runda a 16-a a Campionatului…

- INVINSI… Echipele de juniori ale Liceului cu Program Sportiv Vaslui au pierdut partidele cu echipele similare ale LPS Focsani, din cadrul etapei a XII-a a Campionatului National de fotbal rezervat juniorilor U19 si u17. Infrangere rusinoasa pentru juniorii Under 19 de la LPS Vaslui in deplasarea de…

- AU POTENTIAL… Echipele de juniori ale Liceului cu Program Sportiv Vaslui au obtinut victorii in etapa a XI-a a Campionatului National de fotbal U19 si U17. LPS-istii au trecut de echipele similare ale Liceului cu Program Sportiv Galati. Juniorii Under 19 au castigat cu 4-2 duelul cu echipa galateana,…

- Moment aniversar la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” unde sambata, 7 septembrie, de la ora 09:30, debuteaza ediția cu numarul 50 a „Cupei Litoralului la Tenis de Camp”. Evenimentul va avea loc in Baza Sportiva a unitații de invațamant unde cu fonduri de la Primaria Municipiului Constanța…

- ISI REVIN… Echipele de juniorii ale Liceului cu Program Sportiv Vaslui s-au intors cu victorii de la Bacau, din cadrul etapei a VI-a a Campionatului National de fotbal – U19 si U17. Juniorii mari, antrenati de Cristi Bejan si Valentin Damian, au spart gheata si au obtinut prima victorie din aceasta…

- Juniori MODESTI… Infrangeri pentru juniorii Liceului cu Program Sportiv Vaslui in etapa a V-a a Campionatelor Nationale de fotbal U19 si U17. Ambele echipe au pierdut intalnirile cu echipele similare ale LPS Focsani, 0-5 respectiv 2-3. Reprezentantele judetului Vaslui in Campionatele Nationale de fotbal…

- Juniori SI-AU REVENIT… Echipele de juniori ale Liceului cu Program Sportiv Vaslui au obtinut rezultate pozitive in etapa a treia a Campionatului National de juniori U19 si U17. Cele doua formatii au dat piept cu echipele similare ale CSM Galati. Juniorii mari, pregatiti de Valentin Damian si Cristi…

- „Epopeea” liceului din comuna Snagov se apropie de final. Dupa cațiva ani in care primarul Marian Oancea s-a luptat cu problemele aparute in cadrul proiectului care avea ca scop reabilitarea cladirii unitații de invațamant, sunt toate premisele ca, in curand, sa fie demarat proiectul care prevede…