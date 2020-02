Dl. VASILIU CEZAR, avand domiciliul in Mun. Pitesti, str. Victor Slavescu nr. 5, judetul Arges, titular al planului/programului CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY SI MAGAZIN PRODUSE CARNE in localitatea Pitesti, str. Profesor Ion Anghelescu nr. 1A, judetul Arges, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de […] Articolul Un nou supermarket Penny in Pitesti! apare prima data in Observator de Argeș .