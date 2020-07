Stiri pe aceeasi tema

- O firma de IT din India, putin cunoscuta, a oferit clientilor sai servicii de hacking, pentru a spiona timp de sapte ani peste 10.000 de conturi de email apartinand unor oficiali guvernamentali europeni, unor magnati ai jocurilor de noroc din Bahamas si unor investitori cunoscuti din Statele Unite,…

- Libanezilor le va fi dificil sa-și cumpere chiar și painea cea de toate zilele, a atras atenția Hassan Diab, intr-un editorial din Washington Post. Premierul libanez a solicitat SUA si Uniunii Europene sa infiinteze un fond de urgenta destinat țarilor din Orientul Mijlociu, din banii caruia sa ajute…

- Boomerang lanseaza luni Agent Binky, un nou serial animat. Binky arata ca o pisica de casa normala, care traiește in ceea ce pare a fi o casa normala pe o strada normala. Dar nu este nimic normal in legatura cu Binky. El este destul de ciudat, chiar și pentru o pisica. Casa aceea normala in care locuiește?…

- Europa trebuie sa-si invete lectiile din criza noului coronavirus, asigurandu-si „autonomia strategica” in sectoare-cheie precum productia de medicamente, ceea ce ar implica formarea de stocuri si respectiv relocarea productiei, a declarat miercuri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, citat de…

- Cum va fi repornita Europa, dupa pandemie. Planul de “mii de miliarde” al Comisiei Europene de relansare economica, dupa criza COVID-19 Pachetul de stimulare a relansarii economice a Uniunii Europene dupa criza coronavirusului va fi de ordinul miilor de miliarde de dolari. Reuters a trecut…

- "Discuția s-a axat pe criza epidemiologica generata de coronavirus și pe modalitațile de cooperare pentru contracararea raspandirii acestuia. Cei doi șefi de stat au transmis condoleanțe pentru pierderile de vieți omenești inregistrate in Romania și in Republica Araba Egipt, precum și urari de insanatoșire…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a denuntat duminica "dependenta morbida" a Uniunii Europene fata de China si de India in materie de produse medicale, scoasa la iveala de criza coronavirusului, transmite AFP. "Aceasta criza a dezvaluit dependenta noastra morbida de China si…

- 1330. Acesta este anul in care apar primele focare de ciuma in Asia Centrala. Boala face ravagii in China de Est și India, dupa care se extinde spre vest prin Orientul Mijlociu și Africa de Nord, ajungand apoi in Europa, dupa ce mongolii asediaza orașul Caffa, stapanit de genovezi, in 1334.