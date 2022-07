In aceasta seara, in jurul orelor 20,30, la intersecția strazilor Andrei Șaguna și Kossuth, s-a rasturnat un autotren incarcat cu marfa. Din fericire, și de aceasta data, accidentul nu s-a soldat cu victime, doar șoferul autotrenului fiind in stare de șoc. Locuitorii din zona spera in finalizarea șoselei de centura, pentru a scapa de spectrul accidentelor. M. S. Foto: Roland Marian