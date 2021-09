Stiri pe aceeasi tema

Un accident de circulație a avut loc, in urma cu puțin timp, pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca. In urma impactului un tanar in varsta de 20 de ani a decedat. „Conform primelor informații,...

- Doua persoane au murit și alte zece se afla in stare grava dupa ce o parte a unei autostrazi de langa orașul Lucedale, Mississippi, s-a surpat din cauza ploilor abundente. Oficialii americani spun ca șapte mașini s-au prabușit in haul uriaș. Uraganul Ida continua sa-și faca simțite efectele, in special…

- Cel putin patru persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs vineri seara in orasul Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie. Incidentul armat a avut loc intr-o parcare...

- Incidentul a avut loc joi noaptea, in fața unui restaurant mexican din zona Logan Circle a Washington-ului, la circa 1,5 kilometri de Casa Alba. Au fost trase peste 20 de focuri de arma. Doua persoane au fost ranite.Atacatorul a reușit sa fuga. Poliția a ajuns rapid la fața locului, pentru ca ofițerii…

- Incendiu de proporții la un spital din sudul Irakului, unde erau tratați pacienți bolnavi de COVID-19. Cel puțin 52 de oameni au murit, iar 22 au fost raniți. Zeci de echipaje de pompieri au intervenit la fața locului pentru a stinge focul.

- Potrivit Crucii Rosii, mai mult de zece persoane au fost ranite usor in accidentul care a avut loc in provincia Salzburg din Austria.Accidentul a survenit la putin timp dupa orele 07:00 (05:00 GMT), langa Kendlbruck.Un vagon al unui tren regional a cazut aproximativ 4 metri peste terasamentul raului…

- Politia a subliniat ca explozia a fost atat de violenta, incat ferestrele a cel putin patru autobuze din apropiere au fost spulberate, facand zeci de raniti printre pasagerii de la bord.Sursa foto: Profi Media"Pompierii sunt la fata locului. Vor ancheta motivele exploziei. Dar, in primul rand, credem…