Un medic specialist in terapie intensiva din Cluj, care lucreaza la Pneumoftiziologie, ii trateaza pe pacienții romani dupa metodele invațate in spitalele din Italia, o țara decimata de COVID-19. Rata de supraviețuire din secția lui este printre cele mai mari din țara, scrie G4Media.Spitalul dePneumoftiziologie din Cluj are 60 de locuri și cinci paturi pe secția deTerapie Intensiva. Aici se trateaza cazurile grave de COVID-19, alaturi deSpitalul de Boli Infecțioase din localitate. Rata de supraviețuire pe secția ATI de la Pneumoftiziologie din Cluj e de aproape 80%. La nivel național e sub 50%.DoctorulMarius…