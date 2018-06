Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Tristan Tate formeaza un cuplu ce se afla in prezent in centrul ateniei. In weekend, Bianca Dragușanu și Tristan Tate au mers la mare. S-au distrat impreuna. Au mers și in cluburi, in Mamaia. Cei doi au fost insoțiți și de Razvan Botezatu, care a facut unele dezvaluiri…

- Nici nu au inceput relatia bine cE fosta iubitE deja iese la atac. Mia, fosta iubitE a lui Tristan Tate, spune cE incE mai are lucruri care il leagE de actualul iubit al BiancEi DrEguxanu. Mai multe haine xi bijuterii scumpe spune Mia cE a mai lEsat in casa lui Tristan Tate.

- Dupa ce s-a distrat la mare in compania noului ei iubit, Tristan Tate, Bianca Dragușanu a revenit la rolul ei de mama. vedeta s-a filmat in compania fiicei sale, Sofia Natalia. Dupa desparțirea de Victor Slav, tatal fetiței sale, Sofia Natalia , Bianca Dragușanu și-a gasit fericirea in brațele unui…

- Oana ZEvoranu a fost prezentE, vineri, 22 iunie, in emisiunea "Agen:ia VIP", prezentatE de Cristi Brancu "i Bianca Sarbu, al Antena Stars. Ea a vorbit despre via:a ei "i despre moartea mamei. }n cadrul emisiunii Oana ZEvoranu a fEcut ni"te dezvEluiri "ocante "i a fEcut public motivul pentru care s-a…

- }n timp ce Bianca DrEguxanu petrece noptile in club cu Tristan Tate, noul ei iubit, Victor Slav primexte declaratii din partea unei cunoscute vedete de la noi. Denisa Despa, cEci despre ea este vorba, il admirE pe fostul BiancEi DrEguxanu.

- Cine ixi inchipuia cE relatia dintre Bianca DrEguxanu xi milionarul Tristan Tate reprezintE o aventurE de-o varE sau un simplu foc de paie, pare cE s-a inxelat amarnic! Cei doi amorezi se comportE precum un cuplu modern xi sudat, iar imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau mErturie!

- Viata xi dragostea sunt complicate. Dar inimii nu ii poti porunci. Asta poate spune Tristan Tate, iubitul BiancEi DrEguxanu. CEci, din sursele noastre bine informate, care nu au dat niciodatE grex, acesta trEia deja o poveste cu o domnixoarE atunci cand inima-i zburdalnicE a tresErit la vederea frumoasei…

- Betty Stoian este insErcinatE in 4 luni "i este in culmea fericirii. Ea "i viitorul so:, CEtElin Vi"Enescu vor deveni pErin:ii unui bEie:el ce urmeazE sE se numeascE Matias-tefan. }ntr-o emisiune de televiziune, Betty a spus adevErul cu privire la sarcinE "i a scos in eviden:E adevEratul motiv pentru…