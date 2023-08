Un jurnalist egiptean care locuieste in Belgia a declarat ca tatal sau a fost arestat, activistii descriind incidentul drept cea mai recenta actiune a autoritatilor egiptene impotriva membrilor familiilor disidentilor, informeaza Rador.

Jurnalistul, Ahmed Gamal Ziada, a spus ca tatal sau a fost arestat marti, la Giza, fiind ulterior acuzat de intrebuintare gresita a canalelor de comunicare, raspandire de stiri false si apartenenta la o grupare interzisa.

Ziada a spus ca invinuirile sunt nefondate, in conditiile in care tatal sau foloseste foarte rar retelele sociale si, in general, pentru…