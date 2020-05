Un jurnalist BBC promovează turismul românesc în lume Charlie Ottley a devenit un adevarat ambasador al turismului in Romania și acum lucreaza la un nou proiect, care urmeaza sa fie urmarit pe Digi24, din 1 iunie. ”Am decis sa demaram o campanie și sa strangem bani pentru o campanie de o luna care sa fie difuzata de BBC World News in America, in Europa și in Orientul Mijlociu. Ideea e urmatoarea. Avem un public captiv in fața televizoarelor care primește o mulțime de vești proaste și se intreaba cand va putea calatori din nou. Noi vrem sa-i stimulam interesul și sa-l facem sa se indragosteasca de Romania astfel incat in momentul in care restricțiile… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe…

- Britanicul care a realizat celebra serie de documentare se implica din nou in promovarea turismului in Romania. Filmarile pe care le va face in locuri izolate din țara vor putea fi vazute, la BBC, de milioane de oameni din Europa, America și Orientul Mijlociu.

- Câteva țari au relaxat restricțiile, mai multe se pregatesc sa o faca, iar una dintre marile schimbari din viața oamenilor ține de teama fața de transportul în comun, din cauza pericolului raspândirii infecției. Dupa ce în mai toate țarile Europei oamenii au fost încurajați…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 279.185 de persoane in lume de la aparitia in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit duminica, la ora 11.00 GMT, de AFP, care citeaza surse oficiale. Mai mult de 4.035.470 de persoane infectate au fost oficial diagnosticate in 195 de tari…

- Aplicația Glovo, care permite utilizatorilor sa cumpere, sa primeasca si sa trimita orice pe raza unui oras, in mai putin de o ora, este disponibila din aceasta saptamana și in Alba Iulia. Glovo este un marketplace din care utilizatorii pot comanda orice si pot trimite ei insisi orice. Cateva categorii…

- Ambasada Romaniei in Canada, vine cu urmatoarele precizari:Ambasada Romaniei la Ottawa dorește sa-i informeze pe cetațenii romani din Canada care se pregatesc sa calatoreasca in Romania asupra urmatoarelor:Companiile aeriene iși revizuiesc continuu planurile de transport, ceea ce a dus deja la…

- Bucurestiul este unul dintre cele mai izolate centre de servicii din Europa de efectele negative ale epidemiei de COVID-19, potrivit consultantilor Colliers International, care au analizat scenarii pentru diverse segmente ale pietei imobiliare. Acest lucru se datoreaza in mare masura economiei…