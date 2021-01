Stiri pe aceeasi tema

- Mogulul american al cazinourilor Sheldon Adelson și un susținator puternic al președintelui republican Donald Trump și al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a decedat marți la varsta de 87 de ani, din cauza cancerului, anunța Reuters, citat de HotNews.Adelson iși luase saptamana trecuta…

- 10 naufragiați care iși abandonasera ambarcațiunea lovita de ciclonul Krovanh au fost salvați de o nava comandata de un roman, relateaza Digi 24.SindicatulLiber al Navigatorilor precizeaza ca nava Nava JPO PISCES sub pavilion Liberia,comandata de Constantin Dinu, se deplasa din Singapore spre China,…

- Marina Rusiei va participa în exerciții comune alaturi de statele membre NATO pentru prima data în ultimii 10 ani, potrivit unui anunț al Flotei Marii Negre rusești citat de Moscow Times.Exercițiile multinaționale Aman 2021 vor avea loc în luna februarie în largul coastei…

- The second day of voting abroad is running in smooth conditions, at 17:00 hrs, Eastern European Time, polling stations organized in the west of the United States (Los Angeles, Anaheim, Sacramento, San Francisco, Los Altos, Las Vegas, Portland and Seattle) and Canada (Vancouver) being open, shows…

- Cele mai scumpe orașe din lume sunt in acest an Hong Kong, Zurich și Paris, potrivit unui nou raport privind costul vieții realizat de Economist Intelligence Unit, citat de BBC, conform Mediafax. Singapore și Osaka, care erau la egalitate cu Hong Kong anul trecut, au cazut in clasament.…

- China s-a alaturat tarilor ai caror lideri l-au felicitat pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, pentru victoria la alegeri. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe a afirmat ca Beijingul respecta alegerea poporului american. Deocamdata presedintele chinez, Xi Jinping nu l-a…

- Planul arata ca populara aplicatie video nu a renuntat la planurile sale de expansiune, in pofida incertitudilor legate de proprietarii sai. Presedintele american Donald Trump a ordonat companiei mama ByteDance, din China, sa vanda TikTok, pe fondul ingrijorarilor legate de securitatea datelor personale…

- Ambasadorii celor 27 de state membre ale UE au luat miercuri decizia de excludere din cauza cresterii puternice a cazurilor de infectii Covid-19 in cele trei tari, in timp ce situatia din Singapore s-a imbunatatit. Propunerea va fi oficializata la sfarsitul acestei saptamani, daca niciuna dintre cele…