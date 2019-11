Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 39 de ani a fost reținut de DIICOT dupa ce a fost prins in flagrant cand incerca sa vanda 15 kilograme de canabis pentru suma de 16.000 de euro. In mașina lui, anchetatorii au gasit un pistol, cinci cartușe și 16.300 de euro. Procurorii DIICOT Structura Centrala au reținut un…

- Un barbat din Sibiu a fost depistat de polițiștii din Hoghiz, dupa ce a intrat in curtea unei locuințe din localitatea brașoveana Jibert, de acolo in casa, de unde a sustras un dispozitiv audio si o suma de bani. Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Hoghiz au fost sesizați cu privire la faptul…

- Un barbat din Timișoara a intrat in atenția oamenilor legii, dupa ce a fost prins, seara trecuta, la furat. Hoțul, depistat de agenții de paza ai unui magazin, incerca sa scape fara sa plateasca mai multe parfumuri. Barbatul in varsta de 41 de ani a fost depistat de agenții de paza ai magazinului seara…

- Prins la furat, un tanar in varsta de 22 de ani platește cu libertatea. Barbatul a fost arestat preventiv și va petrece cel puțin 30 de zile dupa gratii, din cauza faptei pe care a comis-o, fiind prins in flagrant de polițiști, noaptea trecuta. Barbatul in varsta de 22 de ani a patruns intr-un magazin…

- Un om al strazii, care nu deține permis de conducere, a furat mașina unui taximetrist. S- a intamplat in zona autogarii Nord din Pitești, vineri, la orele dimineții. Cel care a furat mașina este un barbat din Maracineni, in varsta de 30 de ani, fara o locuința stabila. Taximetristul a lasat motorul…

- Operațiune in forța a procurorilor DNA și a polițiștilior de la DGA in vama Moravița, in aceasta dupa amiaza. Conform primelor informații cel vizat de ancheta este Sorin Avram, un celebru vameș care a scapat in timpul operațiunilor anticorupție din vami. La vremea respectiva, Avram era șef de tura. Tura…

- • Un padurar a fost gasit mort vineri dimineata, la marginea unei paduri, avand mai multe urme de violenta pe corp • Din cate se pare, barbatul ce lucra de 20 de ani in domeniu a fost omorat de hotii de lemne • Politistii au deschis un dosar penal si fac acum verificari pentru a-i [...]

- La data de 08.09.2019, ora 06.06, polițiștii Secției de Poliție Rurala Odobești au fost sesizați prin 112 de catre un barbat din comuna Jariștea, cu privire la faptul ca o persoana cunoscuta, și anume un minor, in varsta de 16 ani, din comuna, i-a sustras autoturismul, care era parcat in fața porții…