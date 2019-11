Stiri pe aceeasi tema

- Daune morale de zeci de mii de euro primite de un aradean, dupa ce a condus beat un tractorVa primi despagubiri deoarece nu a avut dreptul sa se apere! Sentința a fost data de Curtea de Apel Timisoara, care a decis ca un barbat din Arad sa primeasca daune morale de 32.000 de euro deoarece nu a beneficiat…

- Gino Iorgulescu și soția sa, Gabriela Iorgulescu, au contractat de la banca, in 2017, un credit de 817.785 de franci elvetieni. Cursul francului elvețian a scazut in raport cu euro și zeci de mii de romani au avut probleme din cauza ratelor care au crescut. Unii dintre ei au dat bancile in judecata,…

- Instanța de judecata a decis acordarea sumei de 370.000 de lei daune morale pentru moartea unui miner din Gorj. Este vorba de Tudor Burducea, un fost angajat al Complexului Energetic Oltenia, in cadrul Termocentralei de la Turceni, decedat in luna ianuarie a anului 2015 in timp ce descarca un vagon…

- Accesul spre Gradinita nr. 13, de pe str. Agrișelor nr 10, nu mai poate fi blocat. Primaria Brașov a obținut ieri sentința definitiva in acest sens, de la Tribunalul Brașov. Sentința este definitiva. La sfarșitul lunii august, proprietarului terenului a incercat sa blocheze accesul spre cladirea gradiniței.…

- Jurnalistul german Paul Arne Wagner, care a fost dus la secție și amendat cu 500 de lei in urma protestelor din 20 iunie 2018, a anunțat, luni, pe pagina sa de Facebook ca a caștigat definitiv procesul cu Jandarmeria, potrivit Hotnews. Decizia aparține Tribunalului București. Paul Arne Wagner ceruse,…

- „In baza art. 39 alin. 1 lit. b C.p. rap. la art. 38 alin. 1 C.p., contopeste cele doua pedepse aplicate, astfel incat inculpatul sa execute in final pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) ani inchisoare, la care se adauga un spor de 2 (doi) ani inchisoare din totalul celeilalte pedepse stabilite,…