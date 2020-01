Autoturism răsturnat, acum, în Brașov

Un autototurism s-a răsturnat pe drumul Poienii. Au rezultat două victime conștiente. Au intervenit un echipaj cu apă și spumă și două echipaje smurd.