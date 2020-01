Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula ''Star Wars: Rise of Skywalker'' s-a aflat pentru a doua saptamana consecutiv in fruntea box-office-ului nord-american, cu incasari de 72 de milioane de dolari in acest weekend, potrivit estimarilor date publicitatii de site-ul de specialitate imdb.com. Lungmetrajul regizat…

- A noua si ultima parte a seriei „Star Wars“, „Star Wars: The Rise of Skywalker“, regizat de J. J. Abrams, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american, insa cu incasari sub asteptari.

- Ultimul film din saga ii gaseste pe supravietuitorii Rezistentei care se confrunta din nou cu Primul Ordin, iar actiunea are loc la ceva timp dupa cea din „The Last Jedi" (2017). Lungmetrajul „Jumanji: The Next Level", cu Dwayne Johnson si Kevin Hart in distributie, a coborat un loc in top, pana pe…

- A noua și ultima parte a seriei originale "Razboiul stelelor/ Star Wars", "Razboiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea", de J. J. Abrams, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 175,5 milioane de dolari in weekendul premierei, potrivit boxofficemojo.com, scrie Mediafax.La…

- A noua și ultima parte a seriei originale "Razboiul stelelor/ Star Wars", "Razboiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker", a avut premiera oficiala la Hollywood, la 42 de ani de la lansarea francizei create de George Lucas, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Droizi…

- Al treilea și ultimul film din trilogia Disney, mult așteptatul ”Star Wars: The Rise of Skywalker”, a avut luni seara la Los Angeles premiera mondiala pentru presa, iar reacțiile sunt de la pozitive la amestecate, informeaza Variety. Filmul va avea premiera oficiala pe 20 decembrie. Reprezentanții presei,…

- Experienta "Star Wars" a ajuns la final pentru Anthony Daniels, actorul britanic care il interpreteaza pe robotul C-3PO, odata cu lansarea urmatorului lungmetraj din aceasta celebra serie cinematografica, informeaza AFP. Se numeste Anthony Daniels, dar putini spectatori ii cunosc numele si chipul. De…

- Lungmetrajul „Frozen 2“ a debutat in box office-ul nord-american de weekend cu incasari de 127 de milioane de dolari, stabilind un record pentru o animatie lansata in luna noiembrie. In Romania, filmul Disney a avut al doilea cel mai bun weekend de debut al anului dupa „Razbunatorii: Sfarsitul jocului“.