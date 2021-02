Un elev din Ploiești a murit în timpul ori de religie Un baiat, in varsta de 10 ani, din Ploiești, a decedat in timpul orei de religie dupa ce a facut stop cardio-respirator. Copilul, elev in clasa a II-a la Școala Sf. Vineri din Ploiești, a leșinat in timp ce se afla la cursuri, iar asistenta medicala a școlii i-a facut primele manevre de reuscitare, pana la venirea unui echipaj medical. Ambulanța l-a transportat, in stop cardio-respirator, la Spitalul de Pediatrie Ploiești, dar, din pacate, doctorii nu i-au mai putut salva viața, potrivit presei locale . Citește gratuit ediția de februarie a revistei Unica. O gasești AICI Potrivit dr. Dan Ștefan… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copilul care a leșinat, in banca, la școala, și a intrat in stop cardio-respirator a murit la Spitalul de Pediatrie.Baiatul de 9 ani invața la Școala Sfanta Vineri, din Ploiești. Acestuia i s-a facut rau in timpul orei și a leșinat, intrand in stop cardio-respirator. Medicii de la Ambulanța au reuit…

- Un baiat in varsta de noua ani, elev la o scoala din Ploiesti, a intrat in stop cardio-respirator marti, in timp ce se afla la ore. Elevul a fost dus la spital, unde medicii au efectuat manevrele de resuscitare, insa in zadar. Baiețelul de noua ani a murit. Incidentul a avut loc la Scoala „Sfanta Vineri”,…

- Un copil in varsta de noua ani a intrat in stop cardio-respirator la Școala Sf. Vineri din Ploiești marți, 16 februarie, in jurul pranzului. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanța Prahova, baiețelul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie Ploiești, dar nu a mai putut fi salvat,…

- Un baiat in varsta de noua ani, elev la o scoala din Ploiesti si cunoscut cu afectiuni cardiace, a intrat in stop cardio-respirator, marti, in timp ce se afla la cursuri. Echipajul medical care a intervenit l-a dus la spital, unde medicii continua manevrele de resuscitare, informeaza News.ro.…

- Un baietel in varsta de 9 ani, elev in clasa a II-a la Scoala Sf. Vineri din Ploiesti, a suferit un stop cardio respirator in timpul orelor. Copilul ar fi lesinat in clasa, iar la sosirea echipajelor medicale, baiatul ar fi fost gasit in stop cardio respirator. Comunicatul IJP PRAHOVA: La data de 16…

- Bebelușul care a intrat in stop cardio respirator dupa ce a fost scufundat integral in cristelnița la botez a murit, conform unor informații pe surse. Un bebelus de sase saptamani din Suceava a ajuns la spital duminica, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator la scurt timp dupa ce a fost botezat…

- Primarul Andrei Volosevici a anuntat, astazi, numele noului director al Spitalului de Pediatrie Ploiesti, intr-o postare pe Facebook. Acesta va fi Dan Stefan Sampalean si il va inlocui pe fostul director Catalin Visean. Iata postarea facuta de Volosevici: "Incepem sa profesionalizam la cel mai inalt…

- Intamplarea a avut loc in jurul orei 09:30, in apropiere de Piața Centrala din municipiul Adjud.Plutonierul adjutant Tabacaru Florin, abia ce iși terminase de facut cumparaturile, cand, la ieșirea din incinta Pieței a vazut o mulțime de oameni care strigau dupa ajutor.Cand s-a apropiat, a vazut pe un…