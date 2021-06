Universitatea Ovidius se implica in proiectul international Tourism 4.0

Tourism 4.0 for Black Sea T4BS este un proiect dedicat dezvoltarii turismului in mod sustenabil, destinat arealului Marii Negre. Este o initiativa care pune locuitorii locali si calitatea vietii lor in centrul ecosistemului turistic in locul turistilor.TIM TOURISM… [citeste mai departe]