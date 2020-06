Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Mihai Voicu a fost achitat, luni, definitiv in procesul de corupție in care in prima instanța fusese condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. Voicu fusese acuzat de DNA ca le-a impus membrilor de partid sa plateasca pentru campania electorala daca voiau sa candideze pe un loc…

- COMUNICAT DE PRESA Jocul de-a alocațiile dublate… Dupa toate discuțiile despre dublarea alocațiilor, Ludovic Orban insista ca alocațiile nu Post-ul ALDE Dambovița acuza guvernul ca amana dublarea alocațiilor pentru campania electorala apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Se așteapta ca instanța sa faca lumina in cazul acuzației care planeaza in dreptul lui Mugur Isarescu, longevivul guvernator al Bancii Naționale a Romaniei. Concret, din cate se poate vedea pe portalul instanței, Curtea de Apel București a inregistrat, luni, la Sectia a VIII-a contencios administrativ…

- Tribunalul București a amanat, joi, pentru luna iulie dezbaterile in dosarul civil in care Liviu Dragnea cere dizolvarea PSD și PSD Teleorman dupa ce judecatoarea a constatat lipsa plații taxei de timbru pentru acțiune.Concret, dupa strigarea cauzei instanța a constatat ca nu s-a platit suma…

- Instanța suprema reia marți judecarea recursului in casație al Elenei Udrea și al fostului șef al Federației Romane de Box, Rudel Obreja, dupa ce aceștia au primit definitiv pedepse cu executare in dosarul Gala Bute.Concret un complet de cinci judecatori va judeca o cale extraordinara de atac …

- Consultantul Vioricai Dancila din campania pentru alegerile prezidentiale, Anton Pisaroglu, sustine ca nu a fost platit de catre liderii partidului si ameninta ca ar putea actiona PSD in judecata.Potrivit Europa Libera, Anton Pisaroglu, consultantul politic al Vioricai Dancila si al PSD in…

- Amenzile aplicate in perioada starii de urgența pot fi contestate de vineri, timp de 15 zile, in baza deciziei luate de Curtea Constituționala a Romaniei. Decizia CCR 152/2020, prin care Curtea a stabilit ca amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonantelor militare sunt neconstitutionale, a fost…

- Ziarul Unirea Drept la replica: “ Dați dovada de decența și opriți campania electorala !” Am citit zilele trecute in ziarul Unirea doua așa zise apeluri, cu iz de campanie electorala, publicate de doi politicieni din județ – domnii Gabriel Pleșa și Daniel Zdranc – care in plina pandemie nu contenesc…