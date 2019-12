Un copil, scrisoare de Crăciun sfâşietoare, pentru mama lui care a murit. "Nu voi mai fi fericit niciodată" Baiatul, Harry, din Netherton, a ramas fara mama, dupa ce femeia care i-a dat viața, Kerrie, a murit in luna martie, la doar 34 de ani, in urma unui accident vascular cerebral, scrie a1.ro. Copilul a lasat scrisoarea pe o banca dintr-un parc inainte ca aceasta sa fie publicata pe internet. „Uneori vorbesc cu tine noaptea, chiar daca tu nu-mi vorbești niciodata inapoi. Aș fi vrut sa imi raspunzi. Daca te-ai intoarce, aș manca intreaga porție de broccoli și varza de Bruxelles, mi-aș face curat in camera și te-aș ajuta la tot. Inca mai plang in fiecare zi, dar nu mai spun nimanui",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in localitatea Belcești din Iași, in ziua de Craciun. Un barbat de 40 de ani a murit dupa ce și-a bagat o petarda aprinsa in gura, scrie Buna Ziua Iași.Alerta s-a dat miercuri, in seara de Craciun, in localitatea ieșeana Belcești. Medicii de la Ambulanța Targu Frumos au fost chemați de urgența…

- Șapte persoane și-au pierdut viața in accidente rutiere produse in ziua de Craciun pe șoselele din țara. Cel mai grav dintre cele cinci accidente cu victime a fost la ieșirea din Urziceni, in urma impactului dintre doua mașini trei persoane pierzandu-și viața. Trei persoane au murit și alte patru au…

- Ceea ce pentru toata lumea trebuie sa fie un prilej de bucurie s-a transformat intr-un adevarat coșmar pentru mai multe persoane din Ialomița. In urma unui cumplit accident, 3 persoane au murit și alte 4 au fost grav ranite, chiar in ziua de Craciun.

- Un deținut din Penitenciarul Giurgiu a murit, in prima zi de Craciun, dupa ce a avut o incaierare cu un coleg de celula, ambii inchiși in regim de maxima siguranța. Barbatul a murit in baie, in urma unei lovituri, iar agresorul se afla la spital, urmand a fi efectuate cercetari cerute de ANP.Miercuri,…

- Ducele si ducesa de Sussex au dat publicitatii o felicitare de Craciun in care apar alaturi de fiul lor, Archie, informeaza marti Press Association. Imaginea festiva, realizata in alb-negru, ii...

- Un labrador in varsta de sapte ani din Anglia a suferit doua operatii chirurgicale care i-au salvat viata dupa ce a inghitit 34 de decoratiuni din turta dulce legate cu panglici decorative care fusesera pregatite pentru bradul de Craciun. "Am copt decoratiunile din turta dulce pentru brad si le-am lasat…

- Un barbat de 73 de ani din comuna Brodina, județul Suceava, a murit intoxicat cu fum dupa ce instalația de Craciun pe care o montase la fereastra a luat foc și a degajat o mare cantitate de fum.