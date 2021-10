Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Cum a aflat Interpol Washington ca un copil din Romania, impatimit al jocurilor online, vrea sa se sinucida se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un copil de 12 ani, din Buzau, utilizator al unei platforme de jocuri online, a alertat autoritatile la nivel mondial prin transmiterea unui…

- Un copil din Buzau a amenințat ca se sinucide dupa ce administratorul unui joc online i-a blocat accesul la cont. Mesajul minorului a ajuns in atenția Interpol, care l-a identificat pe cel mic, anunța Inspectoratul General al Politiei.

- Termoenergetica a transmis, marți, dupa incidentul din sectorul 1, cand un copil a suferit arsuri dupa ce a cazut intr-o groapa cu apa fierbinte, ca sunt multe zone cu conducte fisurate in Capitala, insa resursele companiei sunt limitate și nu pot acoperi toate problemele care apar. Incidentul a fost…

- De astazi, potrivit deciziilor consiliilor de administrație, trei mari unitați de invațamant desfașoara cursuri exclusiv online. Este vorba despre Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Școala nr. 11 din Buzau. Hotararile de suspendare a cursurilor fața in fața…

- UPDATE „Minorul de 10 de ani, disparut in data de 30 septembrie, a fost gasit in aceasta seara in municipiul Buzau. Din primele verificari nu a reieșit ca a fost victima vreunei infracțiuni. Mulțumim tuturor celor care s-au mobilizat și ne-au sprijinit in activitațile de cautare.” , a anunțat Biroul…

- Astazi, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Buzau au fost sesizați despre faptul ca, MECIC VALENTIN RAUL, in varsta de 10 de ani, domiciliat in localitatea Surdila-Gaiseanca, județul Braila, ar fi plecat voluntar in data de 30 septembrie a.c., de la domiciliul surorii sale, din municipiul Buzau…

- Un copil in varsta de patru ani a fost gasit de politistii de frontiera din Satu Mare ascuns sub o patura, intr-un autoturism cu care mama sa incerca sa-l scoata ilegal din tara. „Azi, (…) in jurul orei 1,40, la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, judetul Satu Mare, s-au prezentat pentru efectuarea…

- Valorile de trafic in punctele de trecere a frontierei au scazut, in prima jumatate a acestui an, cu 13% fata de aceeasi perioada din 2020, inregistrandu-se aproximativ 13 milioane treceri de persoane - 6.300.000 pe sensul de intrare si 6.700.000 pe sensul de iesire, a informat, joi, Inspectoratul General…