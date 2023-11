Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Prahova va informeaza faptul ca, la data de 8 noiembrie 2023, in intervalul orar 10.00 – 19.00, in comuna Telega, cu ocazia evenimentului ,,Targul de Toamna”, circulația rutiera va fi inchisa pe DJ 100E. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Campina, vor fi prezenți pentru asigurarea…

- Un barbat beat mort a lovit trei autoturisme cu mașina pe strada Pastorului, din Cluj-Napoca. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore. La data de 5 noiembrie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca-Biroul Rutier au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat,…

- A fost bataie cu sabii si cutite intr-o cofetarie din Targu-Jiu. Doi barbati s-au luat la cearta la masa, iar in doar cateva minute mai multi indivizi s-au alaturat scandalului. A fost nevoie de interventia trupelor speciale ale Politiei pentru a calma spiritele. Personalul cofetariei și clienții, inclusiv…

- Un tanar de 20 de ani a furat, duminca, o autoutilitara din curtea unui barbat din comuna Berchișești, județul Suceava. Polițiștii l-au somat sa opreasca, iar apoi a inceput o urmarire in care s-au tras focuri de arma, transmite IPJ Suceava.

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din judetul Teleorman, este cercetat penal dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul in afara partii carosabile pe DN 6 Bucuresti-Alexandria, iar politistii au constatat faptul ca acesta era sub influenta bauturilor alcoolice, conform Agerpres."Politistii din cadrul Politiei…

- Un tanar de 19 ani, pentru care a fost chemat si elicopterul SMURD de la Brasov, a decedat miercuri, intr-un accident pe centura orasului Avrig. Alte trei persoane au fost ranite și au transportate la Spitalul Cinic Judetean de Urgenta din Sibiu.Traficul rutier este blocat in zona, fiind deviat prin…