Un container cu peste 18 tone de deseuri din piese si dispozitive agricole, care erau importate din Japonia, a fost descoperit, marti, in Portul Constanta Sud Agigea. Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, lucratori vamali si comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu, au depistat un container ce continea 18.430 kg de deseuri, care urmau sa fie importate de catre o societate comerciala din Romania. "In data de 7 septembrie, in continuarea cercetarilor…