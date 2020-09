Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale raporteaza primul deces in randul copiilor, confirmati cu noul coronavirus. Este vorba despre o fata de 15 ani din municipiul Chisinau, transmite IPN.

- CHIȘINAU, 19 aug – Sputnik. Astazi au devenit publice numele laureaților Premiului Național in valoare de 100 de mii de lei, dupa ce Guvernul a aprobat in ședința hotararea in acest sens. © Photo : Guvernul Republicii Moldova Guvernul a aprobat marimea compensațiilor pentru agricultorii afectați…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, care a vindecat aproape 700 de pacienti cu COVID - 19, este de parere ca ar fi bine ca elevii sa revina la scoala, insa recomanda precautie si concentrare pe prevenirea formelor grave de boala atat la copii, cat si…

- Sapte copii de la Centrul de plasament si reabilitare pentru copii de virsta frageda din Chisinau au fost testati pozitiv la COVID-19. Primul caz a fost confirmat pe 23 iulie, la un angajat. Ulterior, 15 copii care au intrat in contact cu acesta au fost testati. Informatia a fost comunicata de catre…

- Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda a devenit un focar de infecție cu Covid-19, dupa ce un angajat și mai mulți copii, beneficiari ai centrului, au fost testați pozitiv la coronavirusul de tip nou. Primul caz de infectare a fost depistat pe data de 23 iulie la…

- Jurnalistul Cornel Bumbu, de la Radio Viva FM, s-a stins din viața, in noaptea de vineri spre sambata, dupa doua saptamani la Terapie Intensiva. Cornel a ajuns la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava in ziua de 14 iulie, cu probleme respiratorii serioase și a fost ...

- Fostul senator Dan Tataru a murit, noaptea trecuta, in spitalul din Moinesti.Fostul senator Dan Tataru a murit, noaptea trecuta, in spitalul din Moinesti, fiind testat pozitiv cu COVID 19, scrie zdbc.ro. Dan Tataru a fost de profesie economist si a urmat cursuri specializate in aparare si NATO. A avut…

- Doctora este din Gaești și a fost confirmata pozitiv in data de 19 iunie 2020. Femeia a fost internata Spitalul militar ROL 2 din București. Starea de sanatatea s-a agravat iar astazi, doctora a pierdut lupta cu COVID-19.