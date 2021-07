Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Austriei a considerat ca utilizatorul in cauza, un cunoscut activist pentru protecția datelor, nu a primit din partea Facebook „toate datele brute si informatiile cruciale, precum baza juridica care ar permite prelucrarea datelor sale”, potrivit AFP, citat de Agerpres .In plus, Curtea…

- ​Compania americana Facebook a fost condamnata de justitia austriaca pentru faptul ca a informat doar partial un utilizator al sau cu privire la datele colectate fara stiinta lui, a anuntat ONG-ul NOYB într-un comunicat citat de AFP și The Local. Curtea Suprema a Austriei a estimat ca…

- G 7, grupul celor mai bogate țari ale planetei, a ajuns sambata la un acord pentru un impozit global minim de cel puțin 15%, relateaza Reuters. Reforma ar urma sa limiteze capacitatea marilor corporații de a-și muta profiturile in paradisuri fiscale pentru a scapa de taxe. Este o decizie…

- Cazul provine din ingrijorarile UE conform carora supravegherea exercitata de guvernul SUA ar putea sa nu respecte drepturile de confidentialitate ale cetatenilor UE, atunci cand datele lor personale sunt trimise in Statele Unite pentru uz comercial. Comisarul pentru protectia datelor din Irlanda (DPC),…

- Curtea generala a Uniunii Europene a afirmat ca Executivul UE nu a reutit sa dovedeasca faptul ca Amazon a beneficiat de o faciltiate fiscala ilegala in Luxembourg, unde se afla filiala europeana a companiei americane. Comisia Europeana a afirmat in 2017 ca Luxembourgul a acordat Amazon beneficii fiscale…

- Saptamana acesta se afiseaza rezultatele financiare ale companiilor listate pe bursa de la New York. Primul trimestru din 2020 a adus Amazon, Facebook, Google venituri pe plus, noteaza mediafax. Saptamana aceasta se vor anunta rezultatele financiare din primul trimestru ale gigantilor din…