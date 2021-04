Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, precizeaza ca, in pofida sanctiunilor aplicate in martie, Clubul Bamboo a repornit activitatea fara niciun drept si nu si-a scos autorizatie de functionare, astfel ca au fost dublate amenzile si au fost confiscate veniturile ilicite obtinute de operatorul economic…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a anunțat, sambata seara, ca activitatea clubului Bamboo din București a fost suspendata, dupa ce localul a organizat o petrecere intr-un cort construit fara autorizație, pe un sit arheologic protejat. Pe pagina de Facebook a clubului era anunțata o petrecere pentru…

- Primarii tuturor sectoarelor din Bucuresti cer Consiliului General cresterea taxelor de parcare si propun tarife cuprinse intre 300 si 600 de lei pe an, in functie de zona. „Azi am semnat, alaturi de toti primarii de sector, o scrisoare prin care solicitam Consiliului General sa ia in considerare cresterea…