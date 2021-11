Un braconier, surprins cum își verifică plasele instalate ilegal într-un lac Inspectorii de mediu au amendat șape persoane care practicau pescuitul ilicit in lunca Prutului, in regiunea orașului Leova. In total, au fost aplicate amenzi de 3300 de lei. Intr-o nota informativa, IPM Leova anunța ca au verificat 27 de persoane care practicau pescuitul sportiv și de amator, dintre care șapte, locuitori ai orașului Leova, practicau pescuitul ilicit, transmitye Noi.md cu refer Citeste articolul mai departe pe noi.md…

