Autoritatile sanitare din Noua Zeelanda au deschis o ancheta dupa ce un barbat s-ar fi vaccinat impotriva COVID-19 de zece ori intr-o zi. Se crede ca barbatul a fost platit pentru a se vaccina in numele altor persoane, a relatat sambata site-ul neozeelandez de stiri, Stuff. Ministerul Sanatatii este preocupat de acest caz, a dat asigurari managerul programului national de vaccinare si imunizare anti-COVID-19, Astrid Koornneef. “Suntem foarte ingrijorati de aceasta situatie si colaboram cu agentiile de profil”, a declarat oficialul pentru Stuff. “A avea un statut nesigur in ceea ce priveste vaccinarea…