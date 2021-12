Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare din Noua Zeelanda au deschis o ancheta dupa ce un barbat s ar fi vaccinat impotriva COVID 19 de pana la 10 ori intr o zi, potrivit media locale, informeaza agentia DPA sambata, 11 decembrie.Se banuieste ca barbatul a fost platit pentru a se vaccina in numele altor persoane, a relatat…

- In data de 13 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.731 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 392 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala…

- Termenul de ridicare a voucherelor pentru cei care se vaccineaza cu schema completa a fost prelungit, miercuri, de la 60 de zile la 6 luni prin ordin al ministrului Sanatatii. Decizia vine dupa ce in mai multe centre din tara s-a semnalat lipsa voucherelor, iar autoritatile recunosc ca exista intarzieri…

- Vouchere pentru vaccinați: A inceput distribuirea tichetelor pentru romanii care s-au imunizat cu schema completa dupa 31 august Secretarul de stat la Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca voucherele pentru persoanele vaccinate au inceput sa fie distribuite in teritoriu. Au fost transmise…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca 70% din medicii din spitalele publice sunt vaccinați împotriva COVID-19 (25.387 de medici din totalul de 36.312 încadrați), 69% (25.040 de medici) cu schema completa. În total, 59.48% din personalul…