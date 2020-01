Stiri pe aceeasi tema

- LUAT LA PUMNI… Scene de o violenta iesita din comun s-au petrecut, zilele trecute, pe raza localitatii Buhaesti, dupa ce doi soferi s-au sicanat in trafic. Un barbat in varsta de 60 de ani, din Vulturesti, pasager intr-una dintre masini, a incercat sa aplaneze conflictul, insa unul dintre conducatorii…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, prins in flagrant in timp ce oferea spre vanzare comprimate de ecstasy, a fost arestat pentru trafic de droguri de mare risc, in urma unor perchezitii efectuate in judetele Arad si Bihor, a anuntat, vineri, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit unui…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizateimpreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Arad au efectuat doua perchezitii pe raza judetelor Bihor si Arad. Un barbat a fost arestat pentru trafic de droguri de mare risc. La data de 9 ianuarie 2020, a fost depistat in flagrant delict un…

- Misiunea declanșata sambata seara zeci de polițiști, jandarmi și pompieri buzoieni, dupa ce o femeie din trafic a sunat la 112 spunand ca pe podul de la Maracineni se afla un barbat care s-ar putea sinucide, s-a incheiat dupa ce personajul vizat a fost descoperit. Sambata seara, o femeie a sunat la…

- Un barbat in varsta de 44 ani a fost reținut de polițiști, el fiind suspectat ca a omorat un caine, dupa ce l-a spanzurat de o țeava de gaze, magistrații urmand sa stabileasca daca vor emite mandat de arestare preventiva in cazul lui, anunța Poliția Capitalei, duminica dimineața.Citește și: SONDAJ…

- Echipajul de pompieri, care era in misiune pe raza localitații Plenița a fost oprit de o persoana cerandu-i sprijin pentru salvarea unei persoane in varsta de 25 ani, care se inecase cu o bucata de carne. Salvatorii au intervenit imediat aplicand procedeele de prim ajutor in cazul persoanelor inecate…

- Un sofer care nu a oprit la semnalele legale ale politistilor a fost urmarit si blocat in trafic, luni dupa-amiaza, in orasul Ovidiu, din verificarile efectuate reiesind ca acesta nu poseda permis de conducere, era sub influenta alcoolului la volan, iar autoturismul avea numere de inmatriculare provizorii…

- Un barbat a ajuns la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timișoara. Vina pentru producerea incidentului o poarta o femeie in varsta de 55 de ani. Accidentul s-a produs la intersecția strazilor Tudor Vladimirescu și Dragalina. Persoana vinovata nu a cedat trecerea atunci cand a patruns…