O moarte stupida a avut loc in Reșița, acolo unde un barbat a murit dupa ce a refuzat sa dea doza de bere unui alt barbat care i-a cerut-o, se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin. Victima a fost lovita in picioare de barbatul care ii voia doza de bere. Victima a cazut și a murit din cauza fracturii deschise. Vazand ca doza s-a spart dupa impactul cu solul, inculpatul a aruncat-o. Inculpatul a fost arestat 30 de zile: ”In fapt, s-a retinut ca, in data de 20.10.2022, in jurul orelor 18.00, in spatele blocului nr. 8 de pe Bulevardul Republicii din Resita,…