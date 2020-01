Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au reusit, in mai putin de 24 ore, sa identifice un barbat de 30 ani, din judetul Bacau, care a recunoscut ca a acoperit cu vopsea de culoare neagra portiunea in limba maghiara a mai multor indicatoare rutiere din Harghita, acesta fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de distrugere.…

- Incendiul de la manastirea de maici din localitatea Petru Voda a distrus chiliile staretiei, zeci de obiecte de cult si cartile din biblioteca manastirii. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, a declarat pentru AGERPRES ca in incendiu au ars circa 500 metri patrati din acoperisul…

- Un tanar de 23 de ani, din satul Iresti, comuna Vidra, si-a omorat fratele mai mare, in dupa-amiaza zilei de sambata. El a fost retinut duminica si prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. El este acuzat de omor, iar dupa ce a comis fapta a ajuns la Sectia…

- Un barbat de 40 de ani a murit, in prima zi de Craciun, dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa. „Am fost solicitati (miercuri – n.r.) in jurul orei 20,00 pentru un barbat in varsta de 40 de ani, din Belcesti, cu leziuni datorate exploziei unei petarde pe care si-a introdus-o aprinsa in cavitatea…

- Un barbat a patruns prin efractie in casa din Rochester, New York, a unei femei in varsta de 82 de ani, insa intamplarea nu s-a terminat bine… pentru el, relateaza CNN. Femeia a povestit ca se pregatea sa mearga la culcare, joia trecuta, cand un barbat a batut la usa sa cerandu-i sa cheme o […] Articolul…

- Un barbat din județul Neamț, care locuiește fara forme legale in Jariștea, a fost retinut pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la viol si violare de domiciliu, fiind pus sub control judiciar in acest week-end. El a fost propus la arestare de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani,…

- La data de 15.11.2019, ora 15.00, polițiștii Secției de Poliție Rurala Panciu au primit de la Judecatoria Panciu un mandat de executare a pedepsei inchisorii privind un barbat, in varsta de 29 de ani, din comuna Straoane, care are de executat o pedeapsa de 10 luni și 20 zile de inchisoare pentru infracțiuni…