- Tabloul „Gioconda” de Leonardo da Vinci a fost vandalizat, duminica, de un vizitator in Muzeul Luvru. Acesta a aruncat cu o tarta in faimoasa opera cunoscuta sub numele de „Mona Lisa”, unul dintre principalele obiective turistice din pinacoteca din Paris. Tarta s-a oprit in geamul care protejeaza lucrarea…

- Tabloul „Gioconda” de Leonardo da Vinci a fost vandalizat, duminica, de un vizitator in Muzeul Luvru. Acesta a aruncat cu o tarta, potrivit postului RTVE. Cunoscuta si ca „Mona Lisa”, opera este unul dintre principalele obiective turistice din pinacoteca pariziana.

