- Un autoturism a fost cuprins de flacari și a ars in intregime, sambata seara, in cartierul Sud din municipiul Focșani. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere. La fața locului s-au adunat zeci de curioși, dar din fericire nimeni nu a fost ranit. Cauza…

- Un focșanean a urcat in copac pentru a ajuta o pasare, dar a fost dat jos de acolo cu scara din dotarea autospecialei pompierilor. Un echipaj de pompieri militari din cadrul Detașamentului Focșani a acționat in ziua de Paște, cu scara din dotarea autospecialei, pentru a ajuta un barbat sa coboare dintr-un…

- Incidentul petrecut vineri dimineata in Centrul Vechi al Capitalei, pe strada Blanari, cand bucati imense dintr-un balcon s-au prabușit peste doua mașini si le-au avariat, ar fi putut avea efecte tragice, daca dezastrul s-ar fi petrecut dupa lasarea serii. Fix in locul in care au cazut bucațile de tencuiala…

- Un echipaj al ISU Cluj a intervenit, joi, pentru salvarea a doi copii si a unui barbat dintr-o casa din comuna Bobalna, cuprinsa de flacari. Potrivit unui anunt postat de ISU Cluj pe o retea de socializare, copiii, cu varste de 11 si 13 ani, au fost transportati, cu arsuri, la spital. "O solicitare…

- Un barbat care si-a uitat borseta ticsita cu bani si acte importante, in dimineata zilei de astazi, pe o strada principala dintr-un oras din Timis, a avut o poveste cu final fericit. Bunurile au fost recuperate de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Timis, care se aflau in timpul…

- Jandarmii vranceni au acționat in aceasta seara, in jurul orei 17:00, pe strada Viilor din municipiul Focșani, unde un focșanean, in varsta de 52 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a distrus cu un topor gardul unui salon de evenimente din Obor. Jandarmii l-au gasit pe barbat…

- Un italian de 47 de ani a fost arestat, în cursul noptii de vineri spre sâmbata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a împins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sâmbata politia italiana, transmite dpa. Incidentul a avut loc vineri, în statia…

- O noua vanatoare letala in Republica Moldova. Un barbat a decedat dupa ce ar fi fost impușcat din imprudența de un alt coleg. Incidentul s-a desfașurat in aceasta dimineața in preajma localitații Nicolaevca, raionul Singerei.