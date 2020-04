Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 2 aprilie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor echipamente de protecție medicala din Turcia constand in 100 de mii de maști de protecție tip FFP2 și FFP3. Maștile de protecție au fost achiziționate de statul roman prin Oficiul…

- Primele maști de protecție produse in Romania au fost transmise catre judetul Suceava. Mastile sunt produse de compania Techtex, din cadrul grupului Taparo. Reprezentantii companiei au transmis ca mastile sunt certificate de Agenția Naționala a Medicamentului.„Instalarea primei linii ...

- Unii furnizori de masti de protectie au scaderi ale vanzarilor in aceasta perioada, ceea ce poate fi considerat un paradox. Explicația este ca spitalele fac licitatii de masti si combinezoane care nu se fac in Romania, spun antreprenorii, anunța MEDIAFAX.Unii producatori de echipamente de…

- Italia vorbește deja despre un razboi global al maștilor și critica ceea ce considera o masura abuziva din partea Romaniei: blocarea unui transport de maști de protecție care ar fi trebuit sa ajunga in Peninsula. Reporter: Maști italiene, cumparate de noi, blocate in Romania. Ce se intampla in acest…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca marți sau miercuri ar putea sosi in Romania prima parte a comenzii de combinezoane necesare personalului medical care se ocupa de cazurile de infecție cu coronavirus. El a spus ca sunt probleme mari legate de achizițiile…

- Ministrul interimar al Sanatații, Victor Costache, a declarat, miercuri, ca saptamana viitoare ajung in țara 25 de tone de dezinfectant și sute și mii de manuși și costume de protecție. Termenul limita pentru primirea materialelor de protecție este 11 – 12 martie. „Am obținut o linie de finanțare pentru…

- Directorul UNIFARM, Adrian Ionel, a declarat joi ca saptamana viitoare vor fi aduse 5-6 milioane de masti de protectie si patru tipuri de dezinfectanti. "La UNIFARM am incheiat doua contracte. Zilele urmatoare trebuie sa facem plata pentru aceste produse si sa fie livrate la sfarsitul saptamanii…

- Parchetul din Milano face o ancheta dupa ce prețurile la dezinfectanți și maști au explodat online, in condițiile in care in magazine și farmacii aceste produse nu se mai gasesc, potrivit Mediafax.Prețurile maștilor și ale dezinfectanților, in contextul infecțiilor cu coronavirus, au crescut…