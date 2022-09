Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 737-300F al companiei West Atlantic a derapat pe marginea unui lac la aterizare. Acesta a depașit capatul pistei pe Aeroportul Montpellier din Franța. Avionul a aterizat pe marginea unui lac. Pilotii, in siguranta Zborul cu numarul SW5745 s-a sfarșit la Montpellier de la Paris CDG. Pista…

- Parașutistul rus Pavel Filatiev, care a devenit cunoscut dupa ce a fugit din țara, criticand dur acțiunile lui Vladimir Putin , și-a rupt pașaportul și alte documente rusești in fața camerei și le-a aruncat in toaleta. In varsta de 33 de ani, soldatul a petrecut doua luni pe front in Ucraina. Ulterior,…

- Un incident a avut loc, sambata, pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta dupa ce o aeronava apartinand unui operator privat strain a aterziat, iar apoi aceasta a facut o intoarcere la 180 de grade pe pista si i-a cedat o jamba a aterizatorului principal. Aeronava a fost inlaturata…

- In plin sezon estival, cand toata lumea pleaca in concediu, aglomerația din aeroporturi a depașit chiar și cele mai pesimiste prognoze: curse intarziate sau anulate, cozi interminabile, bagaje pierdute, nervi și disperare. Intr-un top al zborurilor anulate sau intarzite din UE, primele poziții sunt…

- Personalul navigant al Ryanair din Spania intentioneaza sa se afle in greva 12 zile in luna iulie, pentru a cere conditii mai bune de munca, au declarat sambata sindicatele USO si SICTPLA, crescand perspectiva haosului in calatoriile aeriene, in sezonul turistic de vara, transmite Reuters. Anuntul a…

- Vineri a fost haos pe aeroporturile internationale, unde sute de curse aeriene anulate sau au avut intarziere la plecare sau la sosire din cauza grevei insotitorilor de zbor in Spania și a celei a sindicatelor din transporturile aeriene din Franța. In Spania, aproximativ 50 de zboruri ale unei companii…

- Masura ceruta miercuri de șefa guvernului francez, Elisabeth Borne, vine in urma recentei decizii a Curtii Supreme a SUA, care a anulat dreptul constituțional la avort, starnind un val de proteste și conflicte politice in intreaga țara. Elisabeth Borne a cerut includerea dreptului la avort in Carta…