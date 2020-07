Stiri pe aceeasi tema

- Președintele celui mai puternic stat, adversar al maștii, afișandu-se mereu ”mandru ca un elefant”, cum scrie un ziarist american, a aparut cu masca dupa ce pandemia face victime tot mai numeroase in SUA. Donald Trump, in prima sa apariție purtand masca sanitara anti-coronavirus, a scris pe Twitter…

- Donald Trump s-a razgandit: „Purtatul maștii, un gest patriotic”. Liderul american a postat, ieri, pe pagina de Twitter prima fotografie in care promoveaza acest tip de protectie pe social media. Asta dupa ce in ultima perioada a facut declarații controversate in ceea ce privește coronavirusul.„Suntem…

- Kanye West s-a razgandit: nu mai vrea sa fie președintele SUA! Pe data de 4 iulie, Ziua Americii, Kanye West a facut un anunț surprinzator pe Twitter. A spus ca va candida anul acesta la alegerile prezidențiale, sperand sa ii ia locul lui Donald Trump la Casa Alba. We must now realize the promise of…

- Echipele de campanie ale presedintelui Donald Trump si candidatului democrat Joe Biden au fost recent tinta, fara succes, unor atacuri cibernetice din China si Iran, au anuntat cercetatori de la Google, noteaza AFP."Am asistat recent la "amenintari avansate persistente" din partea unui grup din China…

- In ciuda altor subiecte cu mare impact international, in primul rand accentuarea tensiunilor geopolitice dintre Statele Unite si China, disputa Donald Trump - Twitter a fost si ea intens mediatizata. Pe buna dreptate, pentru ca are o semnificatie mai larga, aduce in discutie maniera in care ne raportam…

- Ruperea de catre SUA a relatiilor cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) constituie "un regres serios pentru sanatatea mondiala", a afirmat sambata ministrul german al sanatatii Jens Spahn pe Twitter, informeaza AFP. Subliniind necesitatea reformarii institutiei, Spahn a insistat asupra…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a denuntat din nou, miercuri, "incompetenta" Chinei in gestionarea epidemiei de coronavirus, atribuind Beijingului responsabilitatea pentru o "crima in masa" care afecteaza intreaga lume."Un nebun din China tocmai a emis un comunicat in care atribuie tuturor…

- In cadrul unei teleconferințe consacrate pandemiei care a ucis peste 320.000 de persoane in intreaga lume, dupa apariția sa in China, in decembrie 2019, cele 194 de țari membre ale OMS au convenit sa lanseze „cat mai curand(…) un proces de evaluare imparțial, independent și complet”. Aceasta evaluare,…