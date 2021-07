Un apicultor in varsta de 64 de ani a fost arestat miercuri de politia elena sub acuzatia ca s-ar afla la originea incendiului de vegetatie care a avariat mai multe locuinte pe muntele Penteli, la periferia de nord a Atenei, a declarat pentru AFP un reprezentant al pompierilor. Foto (c): YANNIS KOLESIDIS/EPA Barbatul, retinut inca de marti, urmeaza sa apara miercuri in fata procurorului. El este suspectat ca a dat foc unor gramezi de frunze uscate in apropiere de stupii sai din Stamata, de unde a pornit incendiul, conform ministerului pentru protectie civila. Foto: (c) Lefteris Partsalis/Xinhua…