Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak și-a exprimat „ingrijorarea puternica" cu privire la ingerințele chinezești, dupa ce un fost angajat al Parlamentului britanic a fost arestat. El este suspectat ca a spionat pentru China, potrivit CNN.

- Rusia a ramas in iulie cel mai mare furnizor de titei al Chinei, arata datele publicate duminica de Guvernul de la Beijing, chiar daca livrarile rusesti au scazut de la nivelul record inregistrat anterior, deoarece discounturile mai reduse si majorarea cererii interne au afectat exporturile Moscovei,…

- Aproape fiecare țara din lume se bazeaza pe mana de lucru ieftina și produsele care sunt livrate din China. In timpul pandemiei de Covid-19, China și-a aratat forța, asta pentru ca toata lumea comanda produsele medicale din China. Pandemia a trecut, iar mai marii lumii au inceput sa realizeze ca dependența…

- Schimbarea climatica reprezinta o ''amenintare la adresa umanitatii'' care necesita un nou tip de cooperare intre China si Statele Unite, in pofida diferendelor, a declarat, marti, la Beijing, emisarul special american pentru clima, John Kerry, relateaza AFP, conform AGERPRES. CITESTE SI Vin vremuri…

- China a intensificat activitatile de spionaj in Marea Britanie si s-a infiltrat in toate sectoarele economice britanice, arata un raport al Parlamentului de la Londra, avertizand ca reactia Guvernului britanic este lenta si nu exista nicio strategie eficienta."Aparatul Chinei in materie de colectare…

- O companie privata din China a lansat miercuri prima racheta din lume alimentata cu oxigen si metan lichid, depasindu-si rivalii americani in cursa trimiterii in spatiu a ceea ce ar putea deveni urmatoarea generatie de lansatoare orbitale, transmite Reuters. Racheta portanta Zhuque-2 a fost lansata…

- Kremlinul a ironizat miercuri „contradictiile” din politica externa a SUA, dupa ce presedintele american Joe Biden l-a calificat pe omologul sau chinez Xi Jinping drept „dictator”, in conditiile in care relatiile dintre Washington si Beijing pareau sa se detensioneze, transmite AFP. Responsabilii americani…

- Președintele Chinei Xi Jinping se va intalni vineri la Beijing cu Bill Gates, a anunțat presa de stat chineza, citata de Reuters, informeaza Mediafax.Intalnirea va fi prima pe care Xi Jinping o va avea cu un antreprenor strain in ultimii ani. El nu a mai calatorit in strainatate timp de aproape trei…