UN an de la primul caz de COVID în Bistrița-Năsăud: Peste 9.000 de infectări și 424 de decese Viața ni s-a dat peste cap din martie 2020, cand coronavirusul și-a facut simțita prezența și la noi in țara. In Bistrița-Nasaud, primul caz a fost depistat in 17 martie 2020, cand un tanar din Nasaud s-a intors acasa din strainatate… Primul caz de infectare cu noul coronavirus a aparut in lume in decembrie 2019. Acesta s-a raspandit rapid, in intreaga lume, virusul infectand primul roman in 27 februarie 2020. Autoritațile au facut un plan rapid, luand masuri drastice, in incercarea de a opri transmiterea virusului, care in luna martie omora deja mii de oameni, la nivel global. Astfel, in 11 martie… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

