Stiri pe aceeasi tema

- Declarații șocante la televiziunea de stat a Rusiei! Un profesor a indemnat ca Romania sa fie bombardata de Rusia pe motiv ca țara noastra a devenit mult prea aroganta.Dmitri Evstafiev, profesor la Școala de Economie din Moscova, a facut aceste afirmații in cadrul unei emisiuni realizata de Vladimir…

- Propagandiștii Rusiei au luat Romania in vizor la postul principal de televiziune rusesc, Rusia 1, care este controlat de administrația lui Vladimir Putin. In cadrul unei emisiuni realizata de Vladimir Solovyov, un proeminent propagandist rus și aliat fidel al președintelui rus Vladimir Putin, a fost…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mentionat Romania printre tarile carora le-a multumit, duminica seara, pentru ca au ajutat Ucraina cu apararea antiaeriana, in conditiile in care iarna se apropie si este de asteptat ca Moscova sa-si intensifice atacurile asupra infrastructurii ucrainene.…

- Gheorghița Mindruța, fost militar antitero, actualemnte senator PSD, vrea ca toți tinerii sa faca armata. Foto: arhiva personala In urma cu 15 ani, pe cand la București avea loc celebrul summit NATO-Rusia, Gheorghița Mindruța era angajat la SPP ca ofițer din brigada de intervenție antitero. Misiunile…

- Federația condusa de Razvan Burleanu a anunțat vineri, 29 septembrie, ca nu va accepta sa dispute partide de fotbal cu selecționate ale țarii conduse de Vladimir Putin, deși UEFA a reprimit Rusia in competițiile U17.„Federația Romana de Fotbal ințelege argumentele invocate de Comitetul Executiv UEFA…

- Generalul a argumentat ca NATO, ca organizație cu un tratat nuclear, ar trebui sa fie mai proactiva și mai puternica in fața Rusiei. El a menționat ca in deceniile '70 și '80, o treime din bombardierele B-52 erau in aer in mod constant, echipate cu arme nucleare și cu piloți pregatiți sa intervina.…

- „Cei doi barbati arestati sunt cetateni polonezi", a declarat Tomasz Krupa, purtatorul de cuvant al politiei din Bialystok, oras din estul Poloniei unde cei doi au fost arestati, relateaza Ziare.com care citeaza AFP.Potrivit reprezentantului poliției, echipamente radio au fost confiscate in apartamentul…

- In noaptea den vineri spre sambata, necunoscuti au patruns in reteaua de comunicatii radio a Cailor Ferate Poloneze (PKP) in apropiere de Szczecin, in nord-estul Poloniei si au emis un semnal ”stop” care a provocat oprirea si intarzieri ale unui numar de aproximativ 20 de trenuri. Traficul a fost revenit…