- Un angajat al Ministerului Sanatații a fost depistat pozitiv la testul Covid, fiind identificați 12 contacți, izolați acum la domiciliu. Imediat dupa aflarea rezultatului testului, Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București a inceput o ancheta epidemiologica in urma careia au fost identificați…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului Gorj au fost desfașurate 9 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 126 de polițiști, impreuna cu 23 jandarmi…

- Autoritatile iraniene au anuntat marti ca au inregistrat 229 de decese asociate noului coronavirus in cursul ultimelor 24 de ore, o cifra record de la debutul epidemiei, la jumatatea lunii februarie, in Iran, tara cea mai afectata din Orientul Mijlociu, informeaza Reuters . „Am pierdut 229 dintre compatriotii…

- CHIȘINAU, 17 iul - Sputnik. Reprezentanții Ministerului Sanatații au anunțat ca peste 1600 de moldoveni se afla in spital cu infecția COVID-19. Din acest numar, 363 de pacienți se afla in stare grava. Cu toate acestea, numarul persoanelor interenate este in scadere. © REUTERS / Dado RuvicSuspiciuni…

- Situația devine ingrijoratoare la Spitalul Clinic de Urgența Sf. Apostol Andrei, din Galați, dupa ce alte 10 cadre medicale au aflat, in ultimele 24 de ore, ca sunt infectate cu noul coronavirus. Numarul total se apropie de 100. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Galati, in total, in interiorul unitatii…

- Iranul a inregistrat marti cel mai mare numar de decese legate de COVID-19 pentru 24 de ore, releva datele Ministerului Sanatatii, potrivit Reuters.Cele 200 de decese raportate marti depasesc precedentul record, inregistrat duminica, atunci cand ministerul a anuntat 163 de decese pentru o…

- Bilantul noului coronavirus in Iran a depasit in prezent 11.000 de morti, potrivit cifrelor anuntate joi de Ministerul Sanatatii de la Teheran, informeaza AFP potrivit Agerpres. "In ultimele 24 de ore, am pierdut 148 de compatrioti infectati cu COVID-19", a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- Deputata Arina Spataru din fracțiunea Platformei DA s-a infectat cu Covid-19. Testul ce confirma infecția a fost realizat ieri, 6 iunie. Anuțul a fost facut de catre deputata pe pagina personala de facebook. Astfel, Arina Spataru este al treilea deputat testat pozitiv pentru coronavirus. {{444514}}„In…