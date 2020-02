Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare din provincia Hubei au anuntat luni ca alti 64 de oameni au murit din cauza infectiei cu coronavirus, bilantul deceselor in epicentrul epidemiei ajungand la 412. In total in China sunt 425 de morti. Un al doilea deces a fost raportat in afara Chinei.

- O femeie din Tianjin, un oras din nordul Chinei, a fost retinuta de Politia locala luni, dupa ce "le-a ascuns deliberat" autoritatilor ca a intrat în contact cu o persoana aflata în zona afectata de epidemia de pneumonie virala provocata de noul tip de coronavirus, a transmis agentia…

- Autoritatile chineze au confirmat decesul a 304 oameni, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat decesul primei persoane in afara granitelor Chinei - un barbat in varsta de 44 de ani, aflat intr-un spital din Manila (Filipine). Peste 14.800 de cazuri de contaminare cu acest nou coronavirus, descoperit…

- Un cetatean in varsta de 44 de ani a murit in Filipine. El era originar din China, chiar din orasul Wuhan unde a izbucnit focarul de coronavirus. Potrivit surselor din presa straina, barbatul suferea de o forma severa de pneumonie din cauza coronavirusului si a decedat sambata.Este primul deces din…

- Autoritațile din Filipine au anunțat ca un barbat de 44 de ani din China, care a sosit în țara în ianuarie venind de la Wuhan, a murit din cauza infecției cu noul tip de coronavirus. Acesta este primul deces care se înregistreaza în afara teritoriului Chinei, acolo unde pâna…

- Hong Kong va interzice, de luni, accesul locuitorilor provinciei chineze Hubei in care a izbucnit epidemia cu noul coronavirus, pentru a impiedica raspandirea rapida a infecției, anunța agenția Reuters preluat de mediafax.Autoritațile din sanatate din intreaga lume iau masuri sa previna o…

- Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat miercuri dupa-amiaza ca numarul deceselor provocate de coronavirusul "2019-nCoV" a ajuns la 17. In total, au fost inregistrate aproximativ 500 de cazuri.

- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit in urma misterioasei epidemii de pneumonie cu care se confrunta China, in timp ce alte șapte persoane se afla in stare critica, anunța The Guardian. Rezultatele preliminare de laborator arata ca boala este cauzata de un nou tip de coronavirus din familia SRAS,…