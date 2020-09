Stiri pe aceeasi tema

- Paznicul mașinii de valori, impreuna cu șoferul venisera sa ridice incasarile facute de un supermarket pentru a le duce la banca. Dupa ce au luat banii, paznicul a mers pana la toaleta, și-a dat jos arma din dotare, iar cand a plecat a uitat sa o mai ia. Pe drum, omul și-a dat seama ca ii…

- Cum situația cazurilor noi de infectari cu COVID-19 confirmate la nivel național preocupa majoritatea romanilor, mulți se intreaba ce vor decide autoritațile cu privire la perioada urmatoare. Raspunzand unei intrebari, Ludovic Orban a lasat sa se ințeleaga ca se ia in calcul varianta unei noi prelungiri…

- Autoritațile atrag atenția asupra evenimentelor ce au loc pe litoralul romanesc. Un grup de tineri din Dambovița care au ales sa-și petreaca vacanța in Costinești a fost trimis acasa de catre DSP, dupa ce unul dintre tineri a fost anunțat ca parinții sunt infectați cu COVID-19. Ulterior, baiatul a inceput…

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Partea germana a informat partea romana cu privire la masurile luate, pe canale diplomatice, anterior deciziei de revizuire a condițiilor, informeaza MAE. Ca urmare a noilor decizii adoptate,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de averse, valabile in ora urmatoare in judetele Caras-Severin, Gorj si Mehedinti, potrivit Agerpres.Potrivit meteorologilor, pana la ora 18:45, in localitatile Moldova Noua, Oravita, Anina,…

- Ziarul Unirea 38 de sancțiuni pentru agenții economici care nu au respectat normele legale impuse de starea de alerta, in ultimele 48 de ore Potrivit IPJ Alba, au fost verificați 238 de agenți economici și 274 de mijloace de transport in ultimele 48 de ore, in cadrul acțiunii care vizeaza modul in…

- Administrația Naționala de Meteorologie ANM a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica pentru vestul țarii. Alerta meteo este valabila pana in aceasta noapte la ora 2.00, insa ar putea fi prelungita. „In intervalul mentionat, in Banat, Crisana si local in zona Carpatilor Occidentali,…

- Alerta emisa pentru mai multe județe ale țarii. Hidrologii au instituit, vineri, Cod portocaliu pe rauri din 17 județe, unde de vineri seara pana luni la amiaza se pot produce inundații locale. Inundații mai puternice se pot produce in Caras Severin, Hunedoara, Gorj, Mehedinti si Valcea, conform…