Stiri pe aceeasi tema

- Liliana Resinovic, o romanca disparuta de patru saptamani, a fost gasita moarta intr-un parc din Italia. Trupul neinsuflețit a fost descoperit in apropierea spitalului de psihiatrie San Giovanni. Capul acesteia era intr-o punga de plastic, iar pe corp nu prezenta semne de violența. Medicul legist a…

- Un batran din Italia a fost jefuit și gasit mort in casa ulterior, dupa ce și-a petrecut noaptea cu o prostituata romanca. Trupul neinsuflețit al batranului a fost descoperit in apartamentul sau, din centrul orașului Bologna. Romanca este acum acuzata de furt din apartamentul batranului, dar și retragere…

- Un roman, de 30 de ani, a fost executat cu trei focuri de arma in scara unui bloc din Roma. Trupul sau a fost descoperit de vecini sambata dimineața, in fața liftului. Adrian P. avea o poveste de viata incurcata, iar polițiștii se afla in fața unui caz complicat, cu nenumarate piste, informeaza Digi24…

- Un roman de 30 de ani a fost executat cu 3 focuri de arma in scara unui bloc din Roma. Trupul sau a fost descoperit de vecini sambata dimineața, in fața liftului. Adrian P. are o poveste incurcata, iar polițiștii se afla in fața unui caz complicat, cu nenumarate piste.

- Doi tineri din județul Alba, internati in clinici din Cluj Napoca, au nevoie de sange și trombocite, grupa A pozitiv. Raul, in varsta de 16 ani are septicemie, iar Valentina, in varsta de 22 de ani, este infectata cu Covid-19. Este nevoie de un numar mare de donatori, va rugam sa-i ajutați, transmit…

- Suporterii din grupul DDB Italia, extrem de activi in ultimele luni in viața clubului, i-au transmis un mesaj lui Alexandru Rauța (29 de ani), mijlocașul care a trecut prin momente dificile la derby-ul de sambata cu Rapid. ...

- Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: APEL la donare de sange pentru doi tineri din județul Alba, internați la Cluj-Napoca Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: APEL la donare de sange pentru doi tineri din județul Alba, internați la Cluj-Napoca Reprezentantii Centrului de Transfuzie Sanguina Alba fac…

- Crima șocanta in Italia! Loredana, o romanca stabilita de mai mulți ani in Italia, a fost ucisa cu sange rece de catre partenerul ei de viața. Țipetele femeii au ingrozit un intreg cartier, insa nimeni nu a mai putut sa o salveze pe Loredana. Tragedia s-a produs in orasul Manduria, in provincia Taranto.