Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a fost unul dintre eroii negativi în înfrângerea umilitoare suferita pe Old Trafford de Manchester United, scor 0-5 cu Liverpool. În momentul în care echipa sa era condusa cu 3-0, portughezul s-a enervat dupa ce a pierdut un duel pentru minge și l-a lovit…

- Manchester United și Liverpool se intalnesc azi, de la 18:30, in derby-ul etapei a 9-a din Premier League. La ultima intalnire directa pe Old Trafford s-au marcat șase goluri, „cormoranii” reușind sa se impuna cu un 4-2 spectaculos. Cristiano Ronaldo i-a salvat scaunul lui Solskjaer cu gol decisiv in…

- Manchester United nu se regasește in al doilea meci consecutiv jucat pe teren propriu in Premier League. Dupa infrangerea din etapa trecuta cu Aston Villa, vicecampioana Angliei a obținut doar o remiza pe Old Trafford in meciul cu Everton.

- Manchester United a suferit primul eșec din acest sezon de Premier League, scor 0-1, contra lui Aston Villa, chiar pe Old Trafford. Cristiano Ronaldo a jucat tot meciul, iar Edison Cavani și-a facut revenirea pentru ultimele opt minute. Manchester United nu a reușit sa marcheze in poarta lui Emiliano…

- Cristiano Ronaldo e pe val la Manchester United. Reintors pe „Old Trafford” pentru ultimii ani ai carierei, superstarul lusitan a punctat din nou pentru „diavoli”, la fel cum se intamplase și in Premier League. CR7 a deschis scorul in Elveția, in meciul pe care United l-a jucat in compania lui Young…

- Ole Gunnar Solskjaer, antrenorul lui Manchester United, a declarat ca nu îi poate garanta locul de titular lui Cristiano Ronaldo, mai ales ca portughezul a ajuns la 36 de ani. Portughezul Ronaldo a debutat, sâmbata, cu o dubla spectaculoasa în tricoul "diavolilor".…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmat vineri prezenta vedetei portugheze Cristiano Ronaldo pe teren la partida cu Newcastle United, sambata, in etapa a 4-a din Premier League, scrie DPA. Ronaldo (36 ani) s-a antrenat normal cu restul…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care s-a transferat recent de la Juventus Torino la Manchester United, este jucatorul cel mai bine platit din prima liga a campionatului de fotbal al Angliei, urmat de internationalul belgian Kevin de Bruyne (Manchester City), conform cotidianului Le Soir.…